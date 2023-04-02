Джошуа уверенно победил Франклина

Все судьи отдали победу Джошуа 223 Фото Matchroom Boxing #Энтони Джошуа, #Джермейн Франклин__p > Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) одержал победу над американцем Джермейном Франклином (21-2, 14 КО).

Бой длился все 12 раундов. Все судьи отдали победу Джошуа — 118-111 и дважды по 117-112. Поединок провели в Лондоне на O2 Arena в рамках большого вечера бокса от промоушена Matchroom Boxing. Это первая победа для Джошуа после двух поражений подряд Александру Усику. Это было первое нетитульное сражение Энтони с 2015 года. Франклин потерпел второе подряд поражение, предыдущее тоже было решением судей в поединке с Диллианом Уайтом. Ранее сообщалось, что Джошуа может провести бой с Фьюри после победы над Франклином. .