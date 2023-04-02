Стали известны потенциальные соперники Джошуа после победы над Франклином

Джошуа может оказаться в одном ринге с соотечественником 107 Фото Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа , #Диллиан Уайт

Источник — isport.ua.

Британский боксер Энтони Джошуа после победы над Джермейном Франклином может сразиться с Тайсоном Фьюри или Диллианом Уайтом.

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн.

«Нужно устроить некоторые бои, и у нас есть только один шанс сделать это По-моему, потенциально это ситуация вокруг поединка против Тайсона Фьюри, в то же время я по-прежнему хочу, чтобы Джошуа провел еще один бой с Дерриком Джеймсом и продолжал становиться лучше в том, над чем он работает. бой с Диллианом Уайтом был бы отличным.

Джошуа возьмет короткую паузу и вернется в тренировочный лагерь. Я бы хотел, чтобы он трижды подрался в этом году. Для этого ему нужно вернуться в ринге не позже июля или августа. Надеюсь, перерыв будет недолгим, и мы увидим, что будет дальше», — сказал Гирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.