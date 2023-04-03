Арум: Ломаченко – настоящий украинский патриот

Промоутер рассказал о влиянии российского вторжения на Ломаченко 118 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни

Источник — Boxing News 24.

Полномасштабное вторжение россии (страны террориста) в Украину повлияло на бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

«Безусловно, ситуация в Украине повлияла на Ломаченко. Его попросили защищать свою страну, а война есть война, его дом в десяти милях» от Одессы, которую бомбили россияне. Поэтому это должно повлиять на него. Он был в форме, но ему пришлось взять в руки оружие, и он постоянно готов вернуться к этому».

Ломаченко: Это последний шанс для меня стать абсолютным чемпионом мира

«Как это повлияет на него сейчас, когда он хочет стать абсолютным чемпионом в легком весе, вы должны спросить его Я люблю Ломаченко, я думаю, что он настоящий украинский патриот, он сделает все, что в его силах, он уехал из Украины и приехал сюда, но его мысли всегда возвращаются в Украину, потому что не знает, когда ракета может уничтожить его дом. «, – сказал Арум.

20 мая Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни.