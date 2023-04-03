WBA санкционировала бой между Усиком и Дюбуа

Организация предоставила сторонам 30-дневный период переговоров 138 Фото: Getty Images #WBA, #Дюбуа, #Александр Усик < Источник - Чемпион.

Всемирная боксерская ассоциация официально санкционировала бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обязательным претендентом Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) .

Об этом сообщает прессслужба WBA.

Организация предоставила сторонам 30-дневный период переговоров, который продлится с 4 апреля по 2 мая. Если стороны не договорят о бое, будут объявлены промоутерские торги. Олександр Усик и Daniel Dubois.

Организация ведет коммуникации к участникам в настоящее время с 30-дневной подготовкой период запуска на Апрель 4 и завершение на Май 2 #UsykDubois

— WBA Boxing (@WBABoxing) April 3, 2023

Напомним, Усикрешил выйти из переговоров по бою против Тайсона Фюри (33 -0-1, 24 КО).