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Уайт: Джошуа потерял всю свою агрессию и инстинкт убийцы
Боксер прокомментировал победу Джошуа Сегодня 01:51 166 0< /span> #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) желает летом провести бой с эксчемпионом Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).
Об этом заявил сам боксер.
«Он [Джошуа — при.] потерял всю свою агрессию и инстинкт убийцы Этот поезд подходит к своей последней остановке.
Я думаю, что это прекрасный момент для нашего боя. .
Если я буду драться с кем-то в июне, то проведу бой с Джошуа этим же летом. Я готов», — сказал Уайт.
Раньше Энтони Джошуа одержал победу над американцем Джермейном Франклином.