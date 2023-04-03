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Бокс

Уайт: Джошуа потерял всю свою агрессию и инстинкт убийцы

Боксер прокомментировал победу Джошуа Сегодня 01:51 166 0< /span> #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) желает летом провести бой с эксчемпионом Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом заявил сам боксер.

«Он [Джошуа — при.] потерял всю свою агрессию и инстинкт убийцы Этот поезд подходит к своей последней остановке.

Я думаю, что это прекрасный момент для нашего боя. .

Если я буду драться с кем-то в июне, то проведу бой с Джошуа этим же летом. Я готов», — сказал Уайт.

Раньше Энтони Джошуа одержал победу над американцем Джермейном Франклином.

Источник: champion.com.ua

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