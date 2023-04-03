Усик: Думаю, бой с Фьюри состоится, но не так, как планировалось

Украинец рассказал о возможном бое с Ф'юри 248 Фото, Getty Images #Александр Усик Источник

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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет бой против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) в будущем. Об этом украинец рассказал Владимиру Кобелькову.

«Думаю, этот поединок с Тайсоном Фюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля. В тренировочном лагере я сделал много работы я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания, и я очень рад, что сейчас нахожусь дома, серьезно говорю.

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Конечно, я тоже очень хотел бы быть сейчас в лагере, потому что в течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами и своими делами, которые нуждались меня здесь», — сказал Усик.

Напомним, Усик решил выйти из переговоров по бою против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).