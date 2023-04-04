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Бывший чемпион мира получил двухлетний бан за проваленный допинг-тест
Боксер не может объяснить наличие запрещенных веществ в своем теле во время последнего поединка Сегодня 21:40 195 0 Фото Getty Images Источник — isport.ua.
Сегодня, 4 апреля, бывший чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версиям WBA и IBF Амир Хан получил двухлетний бан на участие во всех видах спорта.
Об этом сообщает Sky Sports.
В допинг-пробе 36-летнего британца было найдено запрещенное вещество. Эта проба была взята после его боя с Келлом Бруком, который состоялся 19 февраля 2022 года. Антидопинговая служба Великобритании заявила, что Хан сдал положительный результат на анаболический агент остарин .
Хан, объявивший о завершении карьеры в мае прошлого года, признал нарушение антидопинговых правил, но заявил, что не принимал это вещество намеренно. Этот аргумент был принят независимой комиссией после слушаний в январе.
«Я никогда не обманывал. Я боец, который завершил карьеру. Вы можете видеть, что мое выступление против Келла Брука было не лучшим.Я проиграл бой.Если бы я пошел туда и нокаутировал его, это было бы другое дело.Я никогда в жизни не мошенничал.Я тот, кто хотел сдать тест.
«То количество (вещества), найденное в моей системе, могло быть получено от рукопожатия. Я не знаю, что это было в моем организме. Я завершил карьеру и я дисквалифицирован на два года, что довольно странно. У меня нет планов возвращаться», — заявил Хан.
Амир Хан проиграл Келлу Бруку техническим нокаутом в шестом раунде. В мае 2022 года Брук также объявил о завершении карьеры.