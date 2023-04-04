Бывший чемпион мира получил двухлетний бан за проваленный допинг-тест

Боксер не может объяснить наличие запрещенных веществ в своем теле во время последнего поединка 195 Фото Getty Images Источник — isport.ua.

Сегодня, 4 апреля, бывший чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версиям WBA и IBF Амир Хан получил двухлетний бан на участие во всех видах спорта.

Об этом сообщает Sky Sports.

В допинг-пробе 36-летнего британца было найдено запрещенное вещество. Эта проба была взята после его боя с Келлом Бруком, который состоялся 19 февраля 2022 года. Антидопинговая служба Великобритании заявила, что Хан сдал положительный результат на анаболический агент остарин .

Хан, объявивший о завершении карьеры в мае прошлого года, признал нарушение антидопинговых правил, но заявил, что не принимал это вещество намеренно. Этот аргумент был принят независимой комиссией после слушаний в январе.

«Я никогда не обманывал. Я боец, который завершил карьеру. Вы можете видеть, что мое выступление против Келла Брука было не лучшим.Я проиграл бой.Если бы я пошел туда и нокаутировал его, это было бы другое дело.Я никогда в жизни не мошенничал.Я тот, кто хотел сдать тест. «То количество (вещества), найденное в моей системе, могло быть получено от рукопожатия. Я не знаю, что это было в моем организме. Я завершил карьеру и я дисквалифицирован на два года, что довольно странно. У меня нет планов возвращаться», — заявил Хан.

Амир Хан проиграл Келлу Бруку техническим нокаутом в шестом раунде. В мае 2022 года Брук также объявил о завершении карьеры.