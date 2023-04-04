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Бокс

Дюбуа пригрозил Усику: Никто не бил тебя так, как это сделаю я

Украинский чемпион должен провести защиту против обязательного претендента Сегодня 19:10 321 0 Фото Getty Images #Александр Усиани

Источник – Чемпион.

Обязательный претендент по линии WBA Даниэль Дюбуа уверен, что имеет шанс на успех в возможном противостоянии с украинским чемпионом Александром Усиком.

Об этом заявил сам боксер.

«Пора получить то, ради чего я работал всю свою жизнь. , ты отличный чемпион, но никто не бил тебя так, как это сделаю я. Вскоре увидимся», — написал Дюбуа в Instagram.

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Сообщение, распространенное Daniel Dubois (@dynamite_daniel_dubois)

Напомним Усик решил выйти&nbsp ;по переговорам по бою против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).

Источник: champion.com.ua

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