Бокс
Дюбуа пригрозил Усику: Никто не бил тебя так, как это сделаю я
Украинский чемпион должен провести защиту против обязательного претендента Сегодня 19:10 321 0 Фото Getty Images #Александр Усиани
Источник – Чемпион.
Обязательный претендент по линии WBA Даниэль Дюбуа уверен, что имеет шанс на успех в возможном противостоянии с украинским чемпионом Александром Усиком.
Об этом заявил сам боксер.
«Пора получить то, ради чего я работал всю свою жизнь. , ты отличный чемпион, но никто не бил тебя так, как это сделаю я. Вскоре увидимся», — написал Дюбуа в Instagram.
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Напомним Усик решил выйти  ;по переговорам по бою против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).