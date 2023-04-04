Гирн сделал смелый прогноз на бой Хейни — Ломаченко

Промоутер предсказывает легкую победу американцу 287 #Эдди Гирн, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни легко расправится с Василием Ломаченко.

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн.

«Сейчас Дэвин Хейни стоит больших денег, и это заслуженно. Он потрясающий боец. Я думаю, что поединок с Ломаченко — это отличный бой для него. Но я также чувствую, что довольно быстро после этого боя он поднимется в первый полусредний вес. И там для него есть отличные поединки. Кажется, все поднимаются в первый полусредний дивизион», — сказал Гирн.