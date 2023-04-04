Усик: Фьюри потребовал за бой более 100 млн фунтов

Александр Усик прокомментировал требования Тайсона Фьюри 252 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) требовал за бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) 100 млн фунтов.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Тайсон говорил за какие-то огромные миллионы, что я король, я стою дорого и все такое, я не уверен, что могу сказать те суммы, которые он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов.

Он говорил, что я Тайсон Фюри, я король, я должен получить много.

Я же ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов, величие бойца – это его поединки, это его путь.

А то, что ты заработал 100 миллионов, а через год кто-то заработает 200 миллионов. о твоих миллионах все забудут и все, а вот когда ты победишь всех и у тебя абсолют, 4 пояса, то об этом будут помнить абсолютно все.

Если ты будешь забивать абсолютный чемпион мира, то сразу будет выбивать во главу угла хевивейт, а не сколько в этом поединке было заработано денег.

Он может позвонить и сказать какие-то вещи, которые просто невозможно выполнить, или ну «давайте боксировать с Усиком, но без Усика», например , такое, — сказал Усик.