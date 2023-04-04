Усик – о бое с Фьюри: Не в деньгах дело, а в поединке за абсолюта

Украинский боксер рассказал о сорвавшемся бое с Ф' 242 #Александр Усик, #Тайсон Юри Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) хотел провести бой против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) не ради денег.

Об этом он рассказал в интервью Владимиру Кобелькову.

«Здесь не в деньгах дело, а в поединке. Дело в абсолюте, чего ждет много людей. Деньги — это хорошо. Это дополнительно для моей для моей семьи, и за эти деньги я бы мог помочь нуждающимся, но здесь именно поединок, здесь масштаб поединка, которого не было в сверхтяжелой весовой категории уже много десятилетий», — сказал Усик.< /p>