0 #Александр Усик, #Тайсон Источник – Чемпион. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик уверен, что проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. < Об этом заявил сам украинец. «Бой не […]" /> 0 #Александр Усик, #Тайсон Источник – Чемпион. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик уверен, что проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. < Об этом заявил сам украинец. «Бой не […]"> Усик сделал заявление по поводу поединка с Фьюри: Думаю, бой состоится
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Бокс

Усик сделал заявление по поводу поединка с Фьюри: Думаю, бой состоится

Украинский боксер считает, что в будущем удастся подраться за звание абсолютного чемпиона Сегодня 16:55 132 < span class="listing__itm__comments">0 #Александр Усик, #Тайсон

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик уверен, что проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

< Об этом заявил сам украинец.

«Бой не состоялся по разным причинам. Не смогли договориться. Кто-то не идет на определенные условия, полезные или выгодные друг другу.Есть много непонятного.Я думаю, что это сражение с Тайсоном Фьюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля.

Я выполнил в лагере много работы, улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания. Очень рад, что сейчас я дома.

Смотрю на это с огромным позитивом. Итак, так надо было, значит, Господь где-то меня останавливает, дает немного паузу для того, чтобы потом я лучше стартанул», — сказал Усик в интервью Владимиру Кобелькову.

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Напомним Усик решил выйти из переговоров по бою против Тайсона Фюри (33-0 -1, 24 КО).

Источник: champion.com.ua

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