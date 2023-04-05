Бокс
Названа дата боя Спенс – Кроуфорд
Место проведения — Лас-Вегас Вчера 23:11 195 0 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд
Поединок чемпиона WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0, 22 КО) и чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) состоится 17 июня.
Об этом сообщает The Ring.
Официально об этом будет сообщено 22 апреля на ужине бокса Гарсия — Дэвис.
Место проведения — Лас-Вегас.
Раньше сообщалось, что у Спенса запланированный бой против Кита Турмана на 17 июня. Де Ла Хойя: Я сказал Крауфорду, что мы можем устроить бой против Спенса