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Бокс

Названа дата боя Спенс – Кроуфорд

Место проведения — Лас-Вегас Вчера 23:11 195 0 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Поединок чемпиона WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0, 22 КО) и чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) состоится 17 июня.

Об этом сообщает The Ring.

Официально об этом будет сообщено 22 апреля на ужине бокса Гарсия — Дэвис.

Место проведения — Лас-Вегас.

Раньше сообщалось, что у Спенса запланированный бой против Кита Турмана на 17 июня. Де Ла Хойя: Я сказал Крауфорду, что мы можем устроить бой против Спенса

Источник: champion.com.ua

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