Шелестюк намекнул на своего следующего оппонента

Судя за все, украинец договорился о титульный поединок 286 #Тарас Шелестюк

Украинский непобежденный боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) в ближайшее время снова выйдет на ринг.

В своих социальных сетях 37-летний боец ​​оставил недвусмысленное сообщение своим фанатам.

Согласно написанному, уже в июне он сразится с литовцем Эймантасом Станионисом за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Стоит отметить, что год назад Станионис отобрал этот титул у россиянина Раджаба Бутаева, победив того раздельным решением судей. Как и Шелестюк, сейчас Эймантас идет без поражений в своей профессиональной карьере (14-0, 9 КО).

Напомним, что 37-летний Шелестюк не боксирует с марта прошлого года, когда свел вничью 10-раундовый элиминаторный поединок WBA против венесуэльца Габриэля Маестре.

Шелестюк назвал самого опасного соперника для Усика.