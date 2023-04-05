Уоррен: Дюбуа победит Усика

Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик — Дюбуа 212 #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюбуа < "article__source"> Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не сможет победить обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа (18-1, 18-1 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«У него была тяжелая травма, которая очень мешала ему в прошлом поединке, как вы видели. Он не мог правильно поставить ноги, но он преодолел боль и остановил» Лерену.

В первую неделю января ему сделали операцию, и разрешили вернуться к тренировкам.Он не может провести бой завтра или в следующем месяце, потому что у него, очевидно, есть чем заняться, но в конце июня или в июле он будет готов.

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Что бы ни случилось, бой произойдет, и это хорошо, потому что это прекратит все эти чепухи. Он должен состояться. Если будут промоутерские торги, то пусть так и будет.

Если они не согласятся, то будут промоутерские торги. Что бы ни случилось, Даниэль будет сражаться против Усика, и Александру придется защищать титул, а Даниэль его победит. Это большое заявление, но я верю, что он может это сделать.

Думаю, он остановит его. У него очень хороший джеб, он велик, имеет мощный удар. Он очень большой парень. Думаю, что пришло его время. Я действительно так думаю.

Думаю, что мой подопечный победит Усика. Так же, как я чувствовал, что Тайсон Фьюри победит Деонтея Уайлдера в первом бою, и он доказал это во втором бою. Я чувствовал, что он нокаутирует его во втором бою. Я чувствую, что Дюбуа превзойдет Усика», — сказал Уоррен.