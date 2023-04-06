Беллью считает, что Фьюри не хочет драться с Усиком

Экс- чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) считает, что британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не хочет драться с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), потому боксеры и не договорились о бое.

«Сейчас будет диалог между Эдди Хирном, Джорджем Уорреном, командой Джошуа и менеджерами. Необходимо прояснить много моментов, но путь открыт для обоих бойцов. Давайте скажем абсолютно честно: Тайсон Фьюри не хочет драться с Александром Усиком», – заявил Беллью на подкасте The DAZN Boxing Show.

Напомним, ранее Усик заявлял, что бой против Фьюри все же может пройти, но не в ближайшем будущем.