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Бокс

Джойс: Я – угроза для Джошуа

Джо Джойс прокомментировал бой с Энтони Джошуа Сегодня 10:46 206 #Энтони Джошуа, #Джо Джойс

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) хочет провести бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Я – угроза для Джошуа, он предпочтет поединок с Уайтом. По крайней мере, пока не вернет себе бойцовский шарм.

Впрочем, я хотел бы увидеть его против Уайта, потому что Диллиан не слишком хорошо выглядел в последнем бою.

Поэтому было бы прикольно посмотреть, кто из них лучше сейчас», — сказал Джойс.

Раньше Джошуа уверенно победил Франклина.< /p>

Источник: champion.com.ua

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