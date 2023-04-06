Джойс: Я – угроза для Джошуа

Джо Джойс прокомментировал бой с Энтони Джошуа 206 #Энтони Джошуа, #Джо Джойс

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) хочет провести бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Я – угроза для Джошуа, он предпочтет поединок с Уайтом. По крайней мере, пока не вернет себе бойцовский шарм.

Впрочем, я хотел бы увидеть его против Уайта, потому что Диллиан не слишком хорошо выглядел в последнем бою.

Поэтому было бы прикольно посмотреть, кто из них лучше сейчас», — сказал Джойс.