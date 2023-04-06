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Джойс: Я – угроза для Джошуа
Джо Джойс прокомментировал бой с Энтони Джошуа Сегодня 10:46 206 #Энтони Джошуа, #Джо Джойс
Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) хочет провести бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).
Об этом рассказал сам боксер.
«Я – угроза для Джошуа, он предпочтет поединок с Уайтом. По крайней мере, пока не вернет себе бойцовский шарм.
Впрочем, я хотел бы увидеть его против Уайта, потому что Диллиан не слишком хорошо выглядел в последнем бою.
Поэтому было бы прикольно посмотреть, кто из них лучше сейчас», — сказал Джойс.
Раньше Джошуа уверенно победил Франклина.< /p>