Гирн: Джошуа сразится в июле, это 100%

137 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a988a090bdae5948ef40a038a3cc51e3.jpg" /> Фото: Getty Images

Следующий поединок бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энони Джоо 22 КО) состоится летом.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Меня постоянно спрашивают об этом. Ходит много слухов об очень больших боях в декабре, и нам просто надо решить, с кем Энтони проведет следующий поединок. Мы собираемся биться в июле. Да, один бой в июле и один — в декабре. Это увлекательно, я знаю. ЭйДжей будет биться в июле, это 100%», — сказал Гирн.