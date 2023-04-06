Фото: Getty Images Следующий поединок бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энони Джоо 22 КО) состоится летом. Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн. «Меня постоянно спрашивают об этом. Ходит много слухов об очень больших боях в декабре, и нам просто надо решить, с кем Энтони проведет следующий поединок. […]" /> Фото: Getty Images Следующий поединок бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энони Джоо 22 КО) состоится летом. Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн. «Меня постоянно спрашивают об этом. Ходит много слухов об очень больших боях в декабре, и нам просто надо решить, с кем Энтони проведет следующий поединок. […]"> Гирн: Джошуа сразится в июле, это 100%
Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Гирн: Джошуа сразится в июле, это 100%

Сегодня 22:19 137 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a988a090bdae5948ef40a038a3cc51e3.jpg" /> Фото: Getty Images

Следующий поединок бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энони Джоо 22 КО) состоится летом.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Меня постоянно спрашивают об этом. Ходит много слухов об очень больших боях в декабре, и нам просто надо решить, с кем Энтони проведет следующий поединок. Мы собираемся биться в июле. Да, один бой в июле и один — в декабре. Это увлекательно, я знаю. ЭйДжей будет биться в июле, это 100%», — сказал Гирн.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс