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Бокс

Ломаченко: У Хейни большой опыт в больших поединках

Василий Ломаченко прокомментировал бой с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Дэвином Хейни. Сегодня 12:14 4990 #Василий Ломаченко, #Василь Ломаченко Источник — boxingscene.com.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни имеет опыт в больших поединках.

Об этом рассказал следующий соперник американца — Василий Ломаченко.

«Второй бой Хейни с Камбососом – это высокий уровень, теперь у Дэвина большой опыт в больших поединках, он очень сильный и умный боксер, мне нравится его стиль, поэтому это будет очень тяжелое сражение. ?Может быть, я не уверен. По-моему, нельзя, но возможно кто-то считает, что можно», — сказал Ломаченко.

Раньше Ломаченко и Хейни провели первую битву взглядов.< /p>

Источник: champion.com.ua

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