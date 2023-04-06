Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Стивенсон: Хейни уничтожит Ломаченко

Шакур Стивенсон прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 13:45 207 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – sport.ua.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни является фаворитом в поединке против Василия Ломаченко.

Об этом рассказал Шакур Стивенсон.

«Девин слишком велик Ломаченко может сразиться, но Хейни перерос эту весовую категорию, он уйдет из 135 фунтов и сразу может оказаться в 150 фунтах Ломаченко слишком маленький, это даже не очень честный бой. перебоксирует спокойно и все», – считает Стивенсон.

Раньше Ломаченко и Хейни провели первую битву взглядов.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс