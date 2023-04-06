Бокс
Стивенсон: Хейни уничтожит Ломаченко
Шакур Стивенсон прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 13:45 207 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник – sport.ua.
Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни является фаворитом в поединке против Василия Ломаченко.
Об этом рассказал Шакур Стивенсон.
«Девин слишком велик Ломаченко может сразиться, но Хейни перерос эту весовую категорию, он уйдет из 135 фунтов и сразу может оказаться в 150 фунтах Ломаченко слишком маленький, это даже не очень честный бой. перебоксирует спокойно и все», – считает Стивенсон.
Раньше Ломаченко и Хейни провели первую битву взглядов.