Бокс
Беринчик поднялся в обновленном рейтинге WBC
Беренчик занимает 14 позицию Сегодня 15:50 261 0< /span> #wBC, #Денис Беринчик
Источник — Box. Live.
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (17-0, 9 KO) поднялся в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета.
Об этом сообщает официальный сайт WBC.
В настоящее время Беринчик занимает 14 позицию в этом рейтинге и готовится к возвращению в ринг.
В предыдущем бою Беринчик победил Менди единогласным решением судей.
Во главе таблицы бывший чемпион мира Василий Ломаченко.
Онуфрий — наш столб: Ломаченко снова поддержал московского попа