Беринчик поднялся в обновленном рейтинге WBC

Беренчик занимает 14 позицию 261

Источник — Box. Live.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (17-0, 9 KO) поднялся в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета.

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

В настоящее время Беринчик занимает 14 позицию в этом рейтинге и готовится к возвращению в ринг.

В предыдущем бою Беринчик победил Менди единогласным решением судей.

Во главе таблицы бывший чемпион мира Василий Ломаченко.

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