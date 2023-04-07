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Бокс

Беринчик поднялся в обновленном рейтинге WBC

Беренчик занимает 14 позицию Сегодня 15:50 261 0< /span> #wBC, #Денис Беринчик

Источник — Box. Live.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (17-0, 9 KO) поднялся в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета.

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

В настоящее время Беринчик занимает 14 позицию в этом рейтинге и готовится к возвращению в ринг.

В предыдущем бою Беринчик победил Менди единогласным решением судей.

Во главе таблицы бывший чемпион мира Василий Ломаченко.

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Источник: champion.com.ua

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