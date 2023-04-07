Гвоздик: Может, я и буду боксировать в крузерах

Украинец рассказал о своих планах на будущее 198 Фото: Getty Images #Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) может перейти к выступлениям в тяжелом весе.

Об этом он рассказал ОДНОЙ ЛЕВОЙ.

< blockquote>

«Может, это когда-то и произойдет. Однако, сейчас я чувствую, что мне комфортно быть в полутяжелом весе. Посмотрим. Как я говорил, когда заканчивал карьеру, никогда не говори никогда. Так же я скажу и сейчас : никогда не говори никогда.

Может, я и буду боксировать в крузерах. Посмотрим. Но сейчас у меня еще нет проблем с тем, чтобы сделать 175 фунтов», — сказал Гвоздик.