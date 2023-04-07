Стала известна дата возвращения в ринг Митрофанова

Бой состоится 15 апреля 159

15 апреля на PGE Turow Arena в Згожелеке (Польша) состоится вечер бокса MB Promotions совместно с Tymex Boxing Promotion и K2 Promotions.

Его соперником в рейтинговом поединке будет боксер из Венесуэлы Хуан Карлос Родригез (18-4, 17 КО). Второй бой на профи-ринге проведет Ярослав Харциз ( 1-0, 1 КО). Противостоять ему чешский боксер Петр Рандишек (2-1, 2 КО). В рамках боксерского шоу Даниэль Лапин (6-0, 0 КО) встретится с испанцем Эмануэлем Фезо (10-13-2, 4 КО). Трансляция вечера бокса состоится 15 апреля на YouTube-канале TVP Sport, начало в 18:15 . Взвешивание будет транслировать YouTube-канал Kanał Sportowy 14 апреля, в 18:00.

Ранее сообщалось, что Митрофанов мог выйти в ринг в начале 2023 года.