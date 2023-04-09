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Определилась дата проведения боя Лопес – Тейлор
Бой состоится на The Theater at MSG в Нью-Йорке Сегодня 11:43 82 0 Фото: Getty Images #Теофж
Источник – Чемпион.
Утвержден бой между бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО) и обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).
< Об этом сообщает Top Rank Boxing
Бой состоится 10 июня на The Theater at MSG в Нью-Йорке.
6. Top Rank Boxing (@trboxing) April 9, 2023
Теофимо в декабре 2022 года победил Сандора Мартина, Джош в феврале прошлого года одолел Джека Кэттерола.