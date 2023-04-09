Определилась дата проведения боя Лопес – Тейлор

Бой состоится на The Theater at MSG в Нью-Йорке 82 Фото: Getty Images #Теофж

Источник – Чемпион.

Утвержден бой между бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО) и обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).

< Об этом сообщает Top Rank Boxing

Бой состоится 10 июня на The Theater at MSG в Нью-Йорке.

6. Top Rank Boxing (@trboxing) April 9, 2023

Теофимо в декабре 2022 года победил Сандора Мартина, Джош в феврале прошлого года одолел Джека Кэттерола.