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Бокс

Определилась дата проведения боя Лопес – Тейлор

Бой состоится на The Theater at MSG в Нью-Йорке Сегодня 11:43 82 0 Фото: Getty Images #Теофж

Источник – Чемпион.

Утвержден бой между бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО) и обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).

< Об этом сообщает Top Rank Boxing

Бой состоится 10 июня на The Theater at MSG в Нью-Йорке.

Теофимо в декабре 2022 года победил Сандора Мартина, Джош в феврале прошлого года одолел Джека Кэттерола.

Источник: champion.com.ua

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