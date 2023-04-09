Стивенсон досрочно победил Йошино и стал претендентом на титул WBC

Рефери остановил поединок в 6-м раунде 325 #Шакур Стивенсон

Источник — Чемпион .

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) досрочно победил японца Шуичиро Йошино (16-1, 12 КО) в своем дебютном бою в легком весе.

Рефери остановил. поединок в 6-м раунде. Шакур дважды отправлял своего соперника в нокдаун.

Стивенсон стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Дэвин Хейни.