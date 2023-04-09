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Стивенсон досрочно победил Йошино и стал претендентом на титул WBC
Рефери остановил поединок в 6-м раунде Сегодня 09:14 325 0 #Шакур Стивенсон
Источник — Чемпион .
Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) досрочно победил японца Шуичиро Йошино (16-1, 12 КО) в своем дебютном бою в легком весе.
Рефери остановил. поединок в 6-м раунде. Шакур дважды отправлял своего соперника в нокдаун.
Стивенсон стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Дэвин Хейни.
— Top Rank Boxing (@trboxing) April 9, 2023