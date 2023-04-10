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Бокс

Беринчик: Практически весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ

Денис Беринчик прокомментировал помощь ВСУ Сегодня 17:44 127 0 #Денис Беринчик

Источник — Чемпион.

Чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик  (17-0, 9 KO) во время войны помогает украинской армии.

Об этом рассказал сам боксер.< /p>

«В начале войны страна была в опасности, каждый бросил свои дела и пошел в армию, начал помогать, заниматься волонтерством. Там где идут боевые действия, ребята мне говорили, что я нужен им в ринге: «Беренчик, ты уже неплохо гасил россиян, теперь наша очередь, так что поезжай. Потом уже выстроилась логистика, поэтому сейчас я воюю уже деньгами: генераторы, говорящие, помощь погибшим, кому-то на ремонт что-то, кого-то индивидуально знаю.

< Так и было, почти весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ.И до боя я все отдал на войну.Хотел купить себе какое-то имение, но отдал все деньги ради победы.Есть бригады, которые я поддерживаю.Сейчас я езжу на передовую как волонтер", - отметил Беринчик.

Напомним, в предыдущем бое Беринчик победил Менди единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua

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