Джойс назвал желанного соперника после поединка с Чжилеем

Британец хочет побороться за чемпионский титул 284 Фото Getty Images #Тайсон Фьюри, #Джо Джойс

Источник — BoxingScene.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс после поединка с Чжаном Чжиллеем хочет выйти ринг с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

< Об этом заявил сам боксер.

«Верю, что поединок с Фьюри состоится. Мы с ним устроили бы летом отличный британский бой.Я сейчас сражаюсь с левшей, потому что готовлюсь к титульному поединку с Усиком или Фьюри.Я готов.Бой с Фьюри будет огромным.Все хотят его увидеть.Это отличный поединок. Здорово, что Фьюри меня хвалит, ведь от многих я не получаю признания. Так что уважение ему. Знаете, я проводил с ним раунды в спаррингах. Да , это бой, который я действительно хочу. Сначала я пройду Чжана Чжиллея, а потом надеюсь, что мы сможем устроить этот поединок. Я очень уважаю семью Фьюри, но хочу этот бой», — сказал Джойс.

Напомним бой Джойс — Чжилей состоится 15 апреля в Великобритании. Ранее сообщалось, что Отто Валлин (22-1, 14 KO) хочет провести бой против Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).