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Шакур: Готов на любые условия в поединке с Хейни
Шакур Стивенсон прокомментировал бой с Дэвином Хейни Сегодня 12:58 173 #Шакур Стивенсон, #Девин Хейни
Источник – boxingnews24.com.
Бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) готов принять любые условия абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).
< Об этом рассказал сам боксер
«Когда я бросал вызов Дэвину, то смотрел на это с точки зрения того, что сейчас никто не уверен, в каком направлении он намерен двигаться.
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Я слышал безумные слова о том, что Хэйни может решить остаться в этом весе ради меня.
Итак сделаем это.Устроим бой.Я готов. -Йорк, мы встретимся там, где он захочет. Я готов на любые условия», – сказал Стивенсон.
Напомним, Хейни следующий бой проведет 20 мая 20 мая против Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).