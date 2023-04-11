Шакур: Готов на любые условия в поединке с Хейни

Шакур Стивенсон прокомментировал бой с Дэвином Хейни 173 #Шакур Стивенсон, #Девин Хейни

Источник – boxingnews24.com.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) готов принять любые условия абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).

< Об этом рассказал сам боксер

«Когда я бросал вызов Дэвину, то смотрел на это с точки зрения того, что сейчас никто не уверен, в каком направлении он намерен двигаться.

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Я слышал безумные слова о том, что Хэйни может решить остаться в этом весе ради меня.

Итак сделаем это.Устроим бой.Я готов. -Йорк, мы встретимся там, где он захочет. Я готов на любые условия», – сказал Стивенсон.