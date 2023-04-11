Бокс
Шакур: Я возвращаюсь в спортзал
Шакур Стивенсон прокомментировал победу над Шуичиро Йошино Сегодня 09:23 141 #Шакур Стивенсон, #Йошино
– Чемпион.
Бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) отреагировал на победу над Шуичиро Йошино (16-1, 12 КО).
Об этом рассказал сам боксер. в Twitter.
«Я был настолько сосредоточенным, что все, о чем я мог думать – быть лучшим. Я делал все, чтобы достичь этого.
Благодарю всех моих поклонникам, а сейчас я возвращаюсь в спортзал», — написал Стивенсон.
Напомним, рефери остановил поединок в 6-м раунде. Шакур дважды отправлял своего соперника в нокдаун.