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Бокс

Шакур: Я возвращаюсь в спортзал

Шакур Стивенсон прокомментировал победу над Шуичиро Йошино Сегодня 09:23 141 #Шакур Стивенсон, #Йошино

– Чемпион.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) отреагировал на победу над Шуичиро Йошино (16-1, 12 КО).

Об этом рассказал сам боксер. в Twitter.

«Я был настолько сосредоточенным, что все, о чем я мог думать – быть лучшим. Я делал все, чтобы достичь этого.

Благодарю всех моих поклонникам, а сейчас я возвращаюсь в спортзал», — написал Стивенсон.

Напомним, рефери остановил поединок в 6-м раунде. Шакур дважды отправлял своего соперника в нокдаун.

Источник: champion.com.ua

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