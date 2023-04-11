Шакур: Я возвращаюсь в спортзал

Шакур Стивенсон прокомментировал победу над Шуичиро Йошино 141 #Шакур Стивенсон, #Йошино

– Чемпион.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) отреагировал на победу над Шуичиро Йошино (16-1, 12 КО).

Об этом рассказал сам боксер. в Twitter.

«Я был настолько сосредоточенным, что все, о чем я мог думать – быть лучшим. Я делал все, чтобы достичь этого.

Благодарю всех моих поклонникам, а сейчас я возвращаюсь в спортзал», — написал Стивенсон.