Внук Али проведет бой в андеркарде поединка Ломаченко – Хейни

Нико Али Волш выйдет на ринг в мае 420 #Нико Али Волш

Источник — trboxin.

Американец Нико Али Волш (8-0, 5 КО), внук легендарного Мухаммеда Али, проведет бой в андеркарде поединка между эксчемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни.

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Об этом сообщает Top Rank.

Соперник пока неизвестен. Для Али организаторы запланировали 8-раундовое сражение.

В последний раз Нико выходил в ринг в феврале этого года, тогда он нокаутировал Эдуардо Айала.

Ранее Али нокаутировал соперника в 1-м раунде.