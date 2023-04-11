Бокс
Внук Али проведет бой в андеркарде поединка Ломаченко – Хейни
Нико Али Волш выйдет на ринг в мае Вчера 22:38 420 0 #Нико Али Волш
Источник — trboxin.
Американец Нико Али Волш (8-0, 5 КО), внук легендарного Мухаммеда Али, проведет бой в андеркарде поединка между эксчемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни.
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Об этом сообщает Top Rank.
Соперник пока неизвестен. Для Али организаторы запланировали 8-раундовое сражение.
В последний раз Нико выходил в ринг в феврале этого года, тогда он нокаутировал Эдуардо Айала.
Ранее Али нокаутировал соперника в 1-м раунде.