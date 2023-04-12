Бокс
Кличко: Видео с обезглавлением – варварство
Бывший чемпион мира прокомментировал казнь украинского военнопленного Сегодня 11:42 247 0 #Владимир Кличко
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на казнь украинского военнопленного российскими оккупантами.
Соответствующий пост он совершил в Твиттере.
«Это видео с обезглавливанием – варварство. Как и для всех террористов, для россии важно не просто совершить преступление, а максимально распространить его. Распространять страх. россия только распространяет свое мерзкое лицо.
This beheading video is barbarism. Как все террористы, для России это не только о коммитинге, а скрипка, но и его, как по возможности. В spread fear. Russia is only spreading его atrocious face. Мы пострадали в течение долгого времени, мы должны понравиться русский барбаризм. pic.twitter.com/WIepW8rpq3
— Klitschko (@Klitschko) April 12, 2023