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Бокс

Кличко: Видео с обезглавлением – варварство

Бывший чемпион мира прокомментировал казнь украинского военнопленного Сегодня 11:42 247 0 #Владимир Кличко

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на казнь украинского военнопленного российскими оккупантами.

Соответствующий пост он совершил в Твиттере.

«Это видео с обезглавливанием – варварство. Как и для всех террористов, для россии важно не просто совершить преступление, а максимально распространить его. Распространять страх. россия только распространяет свое мерзкое лицо.

Источник: champion.com.ua

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