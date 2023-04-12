Усик может подраться с Фьюри в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия готовится принять серию боев 305 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — sport24.ua.

В Саудовской Аравии планируют провести ряд боев с участием боксеров сверхтяжелого веса.

Об этом рассказал журналист портала talkSPORT Саймон Джордан.

«Я хотел поговорить о событиях, которые, вероятно, произойдут в сверхтяжелом весе.Есть наблюдения и слухи, которые, я думаю, имеют определенную правду – что на Ближнем Востоке состоится серия боев с участием Фюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.

Состоятся три поединка: Фюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательного противостояния. Это будет отвечать на вопрос о том, почему Энтони Джошуа решил не сражаться до декабря», – сказал Джордан.