Бокс
Усик может подраться с Фьюри в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия готовится принять серию боев Сегодня 22:25 305 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Источник — sport24.ua.
В Саудовской Аравии планируют провести ряд боев с участием боксеров сверхтяжелого веса.
Об этом рассказал журналист портала talkSPORT Саймон Джордан.
«Я хотел поговорить о событиях, которые, вероятно, произойдут в сверхтяжелом весе.Есть наблюдения и слухи, которые, я думаю, имеют определенную правду – что на Ближнем Востоке состоится серия боев с участием Фюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.
Состоятся три поединка: Фюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательного противостояния. Это будет отвечать на вопрос о том, почему Энтони Джошуа решил не сражаться до декабря», – сказал Джордан.
Раньше Усик решил выйти из переговоров по бою против Тайсона Фюри.
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