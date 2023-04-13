Группа стран во главе с США и Великобританией создали World Boxing

Орган возглавляет Временный исполнительный комитет 225

Источник — Inside the games.

Сегодня, 13 апреля, была создана World Boxing — организация любительского бокса, целью которой является сохранение этого вида спорта на Олимпийских играх.

Об этом сообщает Inside. the Games.

Это произошло на фоне конфликта между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией бокса (IBA).

Орган возглавляет Временный исполнительный комитет, в состав которого входят представители национальных федераций США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Филиппин и Швеции.

В World Boxing заявили, что они придают приоритет сохранению бокса в центре олимпийского движения, отношению интересов спортсменов на первое место и обеспечению проведения честных соревнований.

Основная обеспокоенность МОК связана с финансированием IBA, поскольку большую его часть обеспечивает Газпром.

В то время как IBA предлагает до 200 000 долларов США за золотые медали на своих соревнованиях, бюджет World Boxing будет составлять 900 000 евро, которые предоставили несколько заинтересованных сторон.