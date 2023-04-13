Бокс
Отец Гарсии назвал главное преимущество Хейни над Ломаченко
Гарсия-старший прокомментировал предстоящий бой между эксчемпионом Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом Девином Хейни Сегодня 14:55 20 > 0 Фото — gettyimages #Девин Хейни Источник — sport24.ua.
Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) имеет преимущество в возрасте перед Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
Об этом рассказал Генри , отец американского легковеса Райана Гарсии.
«Хейни имеет преимущество в возрасте над Ломаченко. Этот фактор может сыграть роль в этом поединке. Василий изменился, не такой, как раньше. Считаю, Хейни победит», – сказал Гарсия-старший.
Отметим, что абсолютному чемпиону в легком весе Хэйни сейчас 24 года, бывшему чемпиону мира Ломаченко – 35 лет.
Раньше Ломаченко и Хейни провели первую битву взглядов.
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