Отец Гарсии назвал главное преимущество Хейни над Ломаченко

Гарсия-старший прокомментировал предстоящий бой между эксчемпионом Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом Девином Хейни 20 > Фото — gettyimages #Девин Хейни Источник — sport24.ua.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) имеет преимущество в возрасте перед Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал Генри , отец американского легковеса Райана Гарсии.

«Хейни имеет преимущество в возрасте над Ломаченко. Этот фактор может сыграть роль в этом поединке. Василий изменился, не такой, как раньше. Считаю, Хейни победит», – сказал Гарсия-старший.

Отметим, что абсолютному чемпиону в легком весе Хэйни сейчас 24 года, бывшему чемпиону мира Ломаченко – 35 лет.

Раньше Ломаченко и Хейни провели первую битву взглядов.

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