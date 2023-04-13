Бокс
Промоутер назвал потенциального соперника Фьюри
Боб Арум прокомментировал следующего соперника Тайсона Фьюри Сегодня 14:15 790 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри #Джо Джойс
Источник — boxingscene.com.
Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) может стать следующим соперником обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).
Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.
«Возможно, его следующим соперником будет Джо Джойс, если он победит Чжана Чжилея, потому что Тайсон хочет боксировать этим летом.
Еще есть вариант с Энди Руисом. На следующей неделе мы поговорим с Фюри», — сказал Арум.
Раньше Усик решил выйти с переговоров по бою против Тайсона Фюри.
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