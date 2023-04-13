Промоутер назвал потенциального соперника Фьюри

Боб Арум прокомментировал следующего соперника Тайсона Фьюри 790 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри #Джо Джойс

Источник — boxingscene.com.

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) может стать следующим соперником обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.

«Возможно, его следующим соперником будет Джо Джойс, если он победит Чжана Чжилея, потому что Тайсон хочет боксировать этим летом.

Еще есть вариант с Энди Руисом. На следующей неделе мы поговорим с Фюри», — сказал Арум.