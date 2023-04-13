США, Британия и еще 8 стран бойкотировали ЧМ по боксу 260 #IBA, #Умар Кремлев

Источник — Inside the games.

Группа стран во главе с США и Великобританией планируют выйти из состава Международной боксерской ассоциации, которую возглавляет россиянин умар кремлев.

Об этом сообщает Inside the Games.

США, Британия и еще 8 стран бойкотировали ЧМ по боксу под эгидой IBA из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям под своими флагами.

IBA обнародовала свою систему квалификации на Олимпиаду-2024, а МОК заявил, что IBA не будет участвовать в олимпийской квалификации по боксу.

Раньше Кремлев призвал МОК допустить российских спортсменов к соревнованиям.

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