Бокс
США и Великобритания могут создать новую организацию по боксу
США, Британия и еще 8 стран бойкотировали ЧМ по боксу Сегодня 16:20 260 0 #IBA, #Умар Кремлев
Источник — Inside the games.
Группа стран во главе с США и Великобританией планируют выйти из состава Международной боксерской ассоциации, которую возглавляет россиянин умар кремлев.
Об этом сообщает Inside the Games.
США, Британия и еще 8 стран бойкотировали ЧМ по боксу под эгидой IBA из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям под своими флагами.
IBA обнародовала свою систему квалификации на Олимпиаду-2024, а МОК заявил, что IBA не будет участвовать в олимпийской квалификации по боксу.
Раньше Кремлев призвал МОК допустить российских спортсменов к соревнованиям.
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