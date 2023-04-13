Уоррен: Джойс нокаутировал бы Джошуа

Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный бой Джо Джойса против Энтони Джошуа 565 #Энтони Джошуа, #Джо Джойс < Источник - boxingscene.com.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс сможет победить эксчемпиона мира Энтони Джошуа.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Думаю, Джойс нокаутировал бы Джошуа. Только будет возможность — его удар пройдет сквозь Энтони.

Если команда Джошуа согласится, мы немедленно проведем поединок. Каждый, кто хочет стать обязательным претендентом на WBO должен сразиться с WBO. И если Джошуа этого захочет – с радостью согласимся на поединок, я могу говорить от имени Джойса, потому что он рассказал мне, что желает этого.

Команда Джошуа может покопаться в старых видео при участии Джойса, найти все старое дерьмо из прошлого. Надеюсь, это им придаст уверенности. Но когда мы смотрим на Джо в профессиональном боксе, то видим положительные изменения. рассказал Уоррен.