Белью: Бой Джошуа — Уайлдер — самый безумный в супертяжелом весе

Бывший чемпион мира прокомментировал возможный бой Джошуа — Уайлдер 2137 Фото: Getty Images #Энтони Джоонт <Энтони Джоонт Источник - Boxing Social.

Возможный бой между эксчемпионами в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и Деонтеем Вайлдером (43-2-1, 42 КО) будет очень непредсказуемым.

Об этом заявил бывший чемпион Тони Белью.

«Я даже не могу представить, что соперником Джошуа станет Уайлдер. Это самый безумный и хаотический бой в сверхтяжелом весе, потому что никто, абсолютно никто не может предсказать, что там произойдет.

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Я уверен, что никто не сможет предсказать, что произойдет в этом поединке. Раздастся стартовый гонг и никто не знает, что дальше может произойти», — сказал Белью.

Раньше сообщалось, что Джошуа после победы над Джермейном Франклином ;может сразиться с Тайсоном Фьюри или Диллианом Уайтом.