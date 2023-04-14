Бокс
Чжилей перевесил Джойса накануне боя
Джойс и Чжилей прошли церемонию взвешивания Сегодня 19:10 299 0 #Чжилей, #Джо Джойс
Источник – Чемпион.
Временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Джо Джойс (15-0, 14 КО) и Чжан Чжилей (24-1-1, 19 КО) прошли церемонию взвешивания.
< Результаты взвешивания:
Джо Джойс – 116,12 кг
Чжан Чжилей – 126,1 кг
— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) April 14, 2023
Напомним бой Джойс – Чжилей состоится 15 апреля в Великобритании.
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