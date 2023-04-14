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Бокс

Чжилей перевесил Джойса накануне боя

Джойс и Чжилей прошли церемонию взвешивания Сегодня 19:10 299 0 #Чжилей, #Джо Джойс

Источник – Чемпион.

Временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Джо Джойс (15-0, 14 КО) и Чжан Чжилей (24-1-1, 19 КО) прошли церемонию взвешивания.

< Результаты взвешивания:

Джо Джойс – 116,12 кг

Чжан Чжилей – 126,1 кг

Напомним бой Джойс – Чжилей состоится 15 апреля в Великобритании. 

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Источник: champion.com.ua

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