Чжилей перевесил Джойса накануне боя

Джойс и Чжилей прошли церемонию взвешивания 299 #Чжилей, #Джо Джойс

Источник – Чемпион.

Временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Джо Джойс (15-0, 14 КО) и Чжан Чжилей (24-1-1, 19 КО) прошли церемонию взвешивания.

< Результаты взвешивания:

Джо Джойс – 116,12 кг

Чжан Чжилей – 126,1 кг

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) April 14, 2023

Напомним бой Джойс – Чжилей состоится 15 апреля в Великобритании.

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