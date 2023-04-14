Джойс: Усик не хочет сразиться со мной

Джо Джойс прокомментировал положение дел в своем дивизионе. 259 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Джо =»article__source»> Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не хочет драться с Джжосом (15-0, 14 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я не знаю, что произошло с Фюри. Он исчез с планеты. Я знаю, что у него девятый ребенок (жена Тайсона беременна в седьмой раз) — Прим.)

Мы хотим увидеть эти большие бои.Я сейчас провожу свой большой бой, потому что других вариантов нет.Мне приходится сражаться с Чжилеем, а потом выйти на большой бой, потому что другие виляют.< /p>

Джошуа пытается перестроиться. Я не знаю, что происходит. Так много поясов, обязательных защит.

Усик не хочет драться со мной, он хочет драться с Дюбуа. Это безумие», — сказал Джойс.