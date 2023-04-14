Бокс
IBA: Мы являемся официальным мировым руководящим органом бокса
Сегодня 14:23 212 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/225a885412eb90d7795d8629e1f360a6c0.jpg" />
Источник — IBA.
Международная ассоциация бокса отреагировала на создание новой боксерской организации World Boxing.
Об этом сообщает пресс-служба IBA.
«После объявления о создании недостойной международной боксерской организации, как сообщается, в Швейцарии, IBA инициировала ряд мер по защите своей автономии как официального всемирного руководящего органа бокса. Эти действия направлены на то, чтобы обеспечить абсолютную ясность для всех 204 национальных федераций и их конфедераций по поводу явной и актуальной угрозы, с которой сталкивается мировое боксерское сообщество, и того, что это значит для наших спортсменов.
Для тех, кто причастен к созданию недостойной международной боксерской организации, и стран, утверждающих, что являются ее членами, нет сомнения, что IBA оставит за собой право требовать возмещения ущерба от любого лица, причиняющего вред деятельности и репутации IBA, и /или попытки добиться исключения IBA из олимпийской семьи.
Актуально: Белью: Бой Джошуа — Уайлдер — самый безумный в супертяжелом весе
Последствия следующих нарушений будут следующими:
— участие в другом международном ассоциации бокса приведет к исключению соответствующей национальной федерации из членства в IBA;
— официальные лица национальной федерации, присоединяющиеся к другой международной боксерской ассоциации, будут объявлены IBA неприемлемыми;
— официальные лица, конфедерации или национальные федерации, которые присоединятся к другой международной боксерской ассоциации, будут подвергнуты санкциям Трибунала BIIU; — национальные федерации, их команды, отдельные боксеры или официальные лица, участвующие в соревнованиях другой международной боксерской ассоциации, будут подвергнуты санкциям Трибунала BIIU», — говорится в сообщении.