IBA: Мы являемся официальным мировым руководящим органом бокса

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Источник — IBA.

Международная ассоциация бокса отреагировала на создание новой боксерской организации World Boxing.

Об этом сообщает пресс-служба IBA.

«После объявления о создании недостойной международной боксерской организации, как сообщается, в Швейцарии, IBA инициировала ряд мер по защите своей автономии как официального всемирного руководящего органа бокса. Эти действия направлены на то, чтобы обеспечить абсолютную ясность для всех 204 национальных федераций и их конфедераций по поводу явной и актуальной угрозы, с которой сталкивается мировое боксерское сообщество, и того, что это значит для наших спортсменов.

Для тех, кто причастен к созданию недостойной международной боксерской организации, и стран, утверждающих, что являются ее членами, нет сомнения, что IBA оставит за собой право требовать возмещения ущерба от любого лица, причиняющего вред деятельности и репутации IBA, и /или попытки добиться исключения IBA из олимпийской семьи.