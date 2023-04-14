Прорашистская IBA: Мы являемся официальным мировым руководящим органом бокса

525 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22663fa9b205d16dbd4b6c09dcc497f880.jpg" /> #IBA, #Умар Кремлев

Источник – IBA.

Прорашистская Международная ассоциация бокса, которой руководит россиянин Умар Кремлев, отреагировала на создание новой боксерской организации World Boxing.

Об этом сообщает пресс-служба IBA.

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Ранее совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и разрешить боксерам из России и белорусам выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу.

“После объявления о создании недостойной международной боксерской организации, как сообщается, в Швейцарии, IBA инициировала ряд мер по защите своей автономии как официального всемирного руководящего органа бокса. Эти действия направлены на то, чтобы обеспечить абсолютную ясность для всех 204 национальных федераций и их конфедераций по поводу явной и актуальной угрозы, с которой сталкивается мировое боксерское сообщество, и того, что это значит для наших спортсменов. Для тех, кто причастен к созданию недостойной международной боксерской организации, и стран, утверждающих, что являются ее членами, нет сомнения, что IBA оставит за собой право требовать возмещения ущерба от любого лица, причиняющего вред деятельности и репутации IBA, и /или попытки добиться исключения IBA из олимпийской семьи.

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Последствия следующих нарушений будут следующими: – участие в другом международном ассоциации бокса приведет к исключению соответствующей национальной федерации из членства в IBA; – официальные лица национальной федерации, присоединяющиеся к другой международной боксерской ассоциации, будут объявлены IBA неприемлемыми; – официальные лица, конфедерации или национальные федерации, которые присоединятся к другой международной боксерской ассоциации, будут подвергнуты санкциям Трибунала BIIU; – национальные федерации, их команды, отдельные боксеры или официальные лица, участвующие в соревнованиях другой международной боксерской ассоциации, будут подвергнуты санкциям Трибунала BIIU”, – говорится в сообщении.

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