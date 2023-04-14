В Польше состоится боксерское шоу под лозунгом Солидарные с Украиной/Помогаем Украине

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Источник – Чемпион.

Уже завтра в Польше в ринг выйдут три украинских боксера-профессионала.

В рамках шоу, которое проводят MB Promotions, Tymex Boxing Promotion и K2 Promotions, в ринг выйдут сразу три украинских боксера – Дмитрий Митрофанов, Ярослав Харцыз и Даниель Лапин. Ярослав Харцыз встретится с чешским боксером Петром Рандышеком. Даниэлю Лапину будет противостоять представитель Испании Эмануэль Фезо.

Соперником Дмитрий Митрофанова, который проведет свой первый бой после начала войны, станет Хуан Карлос Родригес из Венесуэлы. Напомним, свое последнее сражение Дмитрий провел 18 декабря 2021 года в Броварах, в котором победил казаха Берикбая Нуримбетова. Тогда вечер бокса К2 Promotion впервые в историю украинского профессионального бокса транслировал. один из самых мощных в мире стриминговых сервисов ESPN+, который в то время имел 17,1 млн подписчиков. Завтрашнее шоу будет транслировать Megogo. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!