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Бокс

Митрофанов защитил титул WBO Oriental впервые с 2021 года

Митрофанов одержал победу в своем первом поединке с 2021 года Сегодня 20:39 146 0 #Дмитрий Митрофанов

Источник: champion.com.ua

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