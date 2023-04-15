Бокс
Митрофанов защитил титул WBO Oriental впервые с 2021 года
Митрофанов одержал победу в своем первом поединке с 2021 года Сегодня 20:39 146 0 #Дмитрий Митрофанов
Источник: champion.com.ua
Митрофанов одержал победу в своем первом поединке с 2021 года Сегодня 20:39 146 0 #Дмитрий Митрофанов
Если первый этап сезона в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость хотя...
2023-04/1681558698_atp.jpg|–> Источник: btu.org.ua
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