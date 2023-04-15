Промоутер Джойса назвал дату возможного боя с Усиком

Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой Джойс – Усик 194 0 Фото – gettyimages #Александр Усик, #Джо Джойс, #Фрэнк , #Чжан Чжилей

Источник – isport.ua.

Временный чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Джо Джойс (15-0, 14 КО), в случае победы на Чжаном Чжилием (24-1-1, 19 КО), будет готов бросить вызов на бой против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

“В течение следующих восьми-девяти месяцев мы вызовем Усика в защиту.Если к тому времени он все еще будет чемпионом, ведь ему сначала надо победить Даниэля Дюбуа.Даниэлю будет что сказать.

Кто знает? британский бой между Даниэлем и Джо Обладатель этого полного титула сразится с Джойсом или Чжаном.Я думаю, что Джо пройдет через это.

У фанатов бокса в сверхтяжелом весе было много разочарований, ведь некоторые бои, которые люди хотят видеть, возможно, не состоятся. Джо – другой зверь. Он не отказывает людям. Он всегда ищет жесткие бои, хочет развлекать, и это то, что мы получим”, – рассказал Уоррен.