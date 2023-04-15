Бокс
Тайсон назвал самого сложного соперника в карьере
Тайсон прокомментировал бой с Пинклоном Вчера 23:10 713 0 #Майк Тайсон
Источник – sport.ua.
Бывший абсолютный чемпион сверхтяжелого дивизиона Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере.
Об этом рассказал сам американский боксер.
“Я думаю , что моим самым сложным соперником был Пинклон Томас.Я никогда не думал о нем, но два года назад я просмотрел запись нашего боя.Мой друг посоветовал мне просмотреть поединок.Я нанес ему 17 ударов по лицу.Он упал, но после 17 ударов!
17 ударов и все настолько тяжелые, насколько это было возможно.После последнего он просто отключился.Я подумал: “Господи, это мой самый тяжелый бой, он принял 17 ударов в челюсть!”, – сказал Тайсон.
30 мая 1987 года Тайсон соревновался с бывшим чемпионом по версии WBC Пинклоном Томасом, Железный Майк сумел потрясти соперника в первом раунде, а в шестой трехминутке уничтожил его серией точных ударов с обеих рук.