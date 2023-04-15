Тайсон назвал самого сложного соперника в карьере

Тайсон прокомментировал бой с Пинклоном 713 #Майк Тайсон

Источник – sport.ua.

Бывший абсолютный чемпион сверхтяжелого дивизиона Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере.

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Я думаю , что моим самым сложным соперником был Пинклон Томас.Я никогда не думал о нем, но два года назад я просмотрел запись нашего боя.Мой друг посоветовал мне просмотреть поединок.Я нанес ему 17 ударов по лицу.Он упал, но после 17 ударов!

17 ударов и все настолько тяжелые, насколько это было возможно.После последнего он просто отключился.Я подумал: “Господи, это мой самый тяжелый бой, он принял 17 ударов в челюсть!”, – сказал Тайсон.