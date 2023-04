Чжан Чжилей – Джо Джойс: обзор боя

Китаец завоевал титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе 673 Фото: AFP #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

=”article__source”> Источник – Чемпион.

На шоу в Лондоне в главном поединке британец Джо Джойс (15-0, 14 КО) проиграл китайцу Чжан Чжиллю (24-1-1, 19 КО).

Чжан Чжилей нанес несколько мощных ударов по сопернику в первых раундах боя. Затем у Джо на лице образовалась ужасающая гематома, и в 6-м раунде врач не разрешил ему продолжать бой дальше. Чжан Чжилей претендует на пояс украинца Александра Усика по линии WBO.

Чжан Чжилей (Китай) – Джо Джойс (Великобритания) TKO 6/12

The referee had к call it off ✅

Joe Joyce's eye не был в лучшем случае ❌#FightNight | #JoyceZhang | 📺 BT Sport 1 pic.twitter.com/I4qox7QEgK

