Чжилей: Мне 39 лет, но я много тренируюсь и иду за поясом Усика

После победы в бою с Джо Джойсом 39-летний Чжан Чжилей хочет провести бой с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил сам китайский боксер.

'FURY WILL GO DOWN' – ZHILEI ZHANG CALLS IT ON WITH FURY AFTER SHOCKING STOPPAGE WIN OVER JOE JOYCE

TO WATCH THE FULL VIDEO CLICK THE LINK BELOW ⬇️https://t.co/WIzEt9ly2w#ZhileiZhang #JoyceZhang #TysonFury pic.twitter.com/m1aboup1Hj

— IFL TV (@IFLTV) April 16, 2023