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Бокс

Харциз одержал победу нокаутом на вечере бокса в Польше

Украинец одержал победу в первом раунде Вчера 21:50 429 0 Источник: – Чемпион.

Украинский боксер первого полусреднего веса Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) одержал победу над чешским боксером Петром Рандишеком (2-2, 2 КО).

Харциз победил техническим нокаутом в первом раунде.

Нокаутировав Рандишека, Харцыз одержал вторую досрочную победу в двух поединках на профессиональном ринге.

Ранее Митрофанов защитил титул WBO Oriental впервые с 2021 года.

Источник: champion.com.ua

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