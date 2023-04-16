Харциз одержал победу нокаутом на вечере бокса в Польше

Украинец одержал победу в первом раунде 429 Источник: – Чемпион.

Украинский боксер первого полусреднего веса Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) одержал победу над чешским боксером Петром Рандишеком (2-2, 2 КО).

Харциз победил техническим нокаутом в первом раунде.

Нокаутировав Рандишека, Харцыз одержал вторую досрочную победу в двух поединках на профессиональном ринге.

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