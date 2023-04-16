Бокс
Харциз одержал победу нокаутом на вечере бокса в Польше
Украинец одержал победу в первом раунде Вчера 21:50 429 0 Источник: – Чемпион.
Украинский боксер первого полусреднего веса Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) одержал победу над чешским боксером Петром Рандишеком (2-2, 2 КО).
Харциз победил техническим нокаутом в первом раунде.
Нокаутировав Рандишека, Харцыз одержал вторую досрочную победу в двух поединках на профессиональном ринге.
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