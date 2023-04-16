Китаец Чжилей досрочно победил Джойса

Китаец завоевал титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе 513 Фото Getty Images #Джо Джойс, #Чжан =”article__source”> Источник – Чемпион.

На шоу в Лондоне в главном поединке британец Джо Джойс (15-0, 14 КО) проиграл китайцу Чжан Чжиллю (24-1-1, 19 КО).

Чжан Чжилей нанес несколько мощных ударов по сопернику в первых раундах боя. Затем у Джо на лице образовалась ужасающая гематома, и в 6-м раунде врач не позволил ему продолжать бой дальше. Это первое поражение Джойса на профи-ринге, а китаец одержал 25-ю победу и завоевал пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе. Чжан Чжилей претендует на пояс украинца Александра Усика по линии WBO. Чжан Чжилей (Китай) – Джо Джойс (Великобритания) TKO 6/12< /strong>